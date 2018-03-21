Псковичей приглашают на просветительскую программу «Читаем Революцию»

29 марта в 14.15 в актовом зале Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) состоится литературно-художественная программа просветительского направления «Читаем Революцию». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Встреча продолжится проектом БиблиоТеатра «Прямая Речь». В новой программе Нины Яковлевой, руководителя Регионального центра чтения, задействованы исторические документы, мемуары, ставшие классикой мировой литературы.
В программе участвует заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.
Вход свободный.