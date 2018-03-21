Культура

150 лет со дня рождения Максима Горького отметят в Центральной городской библиотеке Пскова

28 марта исполняется 150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Пешкова, более известного под псевдонимом Максим Горький - русского писателя, драматурга, публициста, оказавшегося на вершине литературного Олимпа на рубеже веков. Абонемент Центральной городской библиотеки приглашает читателей посетить книжную выставку «Максим Горький: взгляд из XXI века», где будут представлены более 40 книг и статей. Это произведения самого писателя и исследования его жизненного и творческого пути.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в центре экспозиции книги, недавно поступившие в фонды библиотеки: «Страсти по Максиму. Горький: 9 дней после смерти» П. Басинского и сборник «Тайна смерти Максима Горького: документы, факты, версии», которые в какой-то мере дополняют друг друга, и одна словно является продолжением второй. А также биографический очерк Д. Быкова «Был ли Горький?», где автор рисует фигуру писателя-классика свободной от литературного глянца и последующей мифологии.

В 1936 году неожиданный визит Сталина даровал писателю еще девять дней жизни. Известный писатель и журналист Павел Басинский на основе строго документального материала, в том числе и архивного, предлагает свою оригинальную версию сложной и запутанной биографии одной из самых значительных личностей русской истории и литературы конца XIX - начала XX столетия. Но в тоже время до сих пор доподлинно неизвестно: как умер Горький? Была ли это естественная смерть от пневмонии, как это зафиксировали в официальных документах, или писателю «помогли» умереть?

Собранные в книге «Тайна смерти Максима Горького» документы и свидетельства, подготовленные сотрудниками Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН, позволяют взглянуть на смерть писателя с разных сторон, глазами людей, окружавших его в последние недели и дни жизни. Этот беспристрастный подход позволит читателю сделать собственный вывод о том, как ушел из жизни Максим Горький.

Известный прозаик, поэт, яркий публицист Дмитрий Быков в биографическом очерке «Был ли Горький?» задается вопросами: «Где заканчивается Алексей Пешков и начинается Максим Горький? Кем он был? Бытописателем, певцом городского дна? «Буревестником революции»? Неисправимым романтиком? Или его жизненная и писательская позиция подчас граничила с холодным расчетом?» Как бы там ни было, Быков уверен: «Горький – писатель великий, чудовищный, трогательный, странный и совершенно необходимый сегодня».

Выставка продлится до 6 апреля.

В сам день юбилея писателя, 28 марта, на абонементе библиотеки пройдет благотворительная акция «Время читать Горького», в рамках которой всем желающим подарят более 30 книг – романов, сборников рассказов и пьес писателя и активного общественного деятеля Максима Горького, а также будет разыграно собрание его сочинений в 8-ми томах.

Адрес библиотеки: Псков, ул. Конная, 6.