Культура

Новоржевский народный театр готовит премьеру в честь дня рождения Александра Пушкина

В преддверии дня рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина Новоржевский народный театр представляет большой спектакль по его произведениям «Рассказы Девицы К.И.Т.» режиссер Дарина Минаева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«По словам современников, Пушкин в повестях, которые мы использовали, «весело прощается с романтизмом». И мы вслед за великим шутником и озорником позволили себе немного иронии. Получилось необычно, порой эксцентрично, весело, но вместе с тем, в духе того времени», - отметили в театре.

Премьера спектакля состоится в районном доме культуры Новоржева 3 июня в 17.00. Вход 100 рублей.