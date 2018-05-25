Культура

Открытые государственные экзамены начнутся в Псковском колледже искусств 4 июня

В Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова начинаются государственные экзамены, которые являются открытыми для широкой зрительской аудитории, сообщили в колледже.

4 июня в 12 часов выпускники специализации «Хореографическое творчество» приглашают на финальный показ своих дипломных постановок по дисциплине «Композиция и постановка танца».

11 выпускниц класса преподавателя Ирины Фёдоровой продемонстрируют свое мастерство в постановке и исполнении хореографических номеров.

В программе будут представлены разноплановые танцы, характеризующие творческое видение каждой выпускницы. Все они различны по тематике, и жанрам. Среди них и композиции в классическом стиле, и в стилистике мюзикла, и танцы на современные сюжеты, и по мотивам народных сказок.

Показ состоится в концертном зале отделения культуры и искусств колледжа (ул. Набат, 5).

5 июня в 10 часов состоится открытый Государственный экзамен студентов 4 курса специализации «Этнохудожественное творчество».

Зрители увидят дипломную работу двух выпускниц специализации - Ксении Павловой и Екатерины Ивановой «Красному гостю - красный угол».

Это музыкально-театрализованная композиция по традициям и обычаям праздничного русского застолья. В ней съезжий праздник приурочен к летним кузьминкам, когда Православная церковь чтит память братьев Космы и Дамиана, исцеляющих больных людей и скот, не требуя вознаграждения за свои труды.

Экзамен пройдет в концертном зале музыкального отделения колледжа (ул. Воеводы Шуйского, 2).

Вход на все показы свободный.