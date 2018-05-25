Культура

Реставрация деревянной кровли стен Варлаамского угла начнется в ближайшее время

Продолжаются ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, входящих в подпроект «Варлаамовский угол»: крепостные стены и башни - Варлаамская, Высокая, Плоская.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по охране объектов культурного наследия, в ближайшее время специалисты ООО «Поморская плотницкая школа» (г. Архангельск), занимающиеся деревянным строительством и восстановлением памятников деревянной архитектуры, начнут работы в соответствии с проектной документацией по реставрации деревянных тесовых кровель прясел стен, Высокой и Плоской башен.

Напомним, что подпроект «Варлаамовский угол» реализуется в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов г. Санкт-Петербурга. Подрядчик - ОАО «Ренессанс - Реставрация».

Проектная документация на проведение работ, разработанная в 2014-2016 гг. ООО «АРТ-Реставрация», получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и была согласована государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия.