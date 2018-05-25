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Культура

На итоговую фотовыставку приглашают студенты Псковского колледжа искусств

01.06.2018 20:43|ПсковКомментариев: 0

Итоговая отчетная фотовыставка по дисциплине «Технология фотосъемки» студентов 3 курса специальности «Фото- и видеотворчество» открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, на открытии выставки выступили преподаватели специальных дисциплин Николай Владимиров, Владимир Храбрецов, Татьяна Нордэн. От администрации колледжа фотографов поздравила и. о. заместителя директора колледжа по воспитательной работе Снежана Власова.

С ответным словом выступили студенты курса - Карина Иванова и Евгений Михайлов.

После торжественного открытия, которое провела студентка первого курса специальности «Социально-культурная деятельность» Светлана Авотень, желающие смогли посмотреть фотографии, представленные на выставке.

Выставка продолжит работу до середины июня.

Адрес выставочного зала колледжа искусств: ул. Набат, 5.

Теги: #Псковский колледж искусств #выставка #фото
Источник: Псковская Лента Новостей
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