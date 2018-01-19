На перебои с отоплением и отсутствие перерасчета за тепло жалуются в Заплюсье

Дочь жительницы поселка Заплюсье Плюсского района обратилась на сайт врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (ведерников.рф) с жалобой на постоянные перебои с отоплением. «По несколько дней отопления нет вообще, потом снова начинают топить», - написала она.
По словам пользователя сайта, перерасчет за теплоснабжение, которое поставляется нестабильно, не производят. «Сейчас разговаривала с мамой, которая проживает в поселке, опять батареи холодные, не топят. Говорит, звонили в администрацию главе Плюсского района Аршинову Виталию Владимировичу, спрашивали про отопление. В ответ: Нет денег, топить нечем».
Женщина возмущена таким положением дел, она интересуется, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию, и готова обращаться в вышестоящие органы.