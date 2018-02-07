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ЖКХ

За год число договоров на вывоз мусора из частного сектора Пскова и Псковского района выросло вдвое

14.02.2018 12:35|ПсковКомментариев: 2

За год число договоров на вывоз мусора из частного сектора Пскова и Псковского района выросло вдвое. Как сообщает Центр деловой информации, об этом сегодня в ходе пресс-тура рассказал руководитель компании «АСПО» Андрей Лукьянов.

«На данный момент сознательность жителей частного сектора растет огромными темпами. За год число заключенных с «АСПО» договоров на вывоз мусора выросло вдвое. Я бьюсь с этой проблемой уже 12 лет. Частный сектор у нас не привык платить за вывоз мусора, но все меняется, и граждане обращаются к нам все чаще. Это радует, совместными усилиями мы делаем наш город чище», - подчеркнул он.

Представителям СМИ продемонстрировали процесс сбора и вывоза отходов из города. Ежедневно в нем задействовано около 250 человек.

 

Теги: #тбо #полигон ТБО #мусорный хайп #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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