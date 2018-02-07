ЖКХ

Путь мусора: от контейнера до свалки. ИНФОГРАФИКА

Многие псковичи полагают, что путь отходов достаточно прост: выбросили пакет с мусором в ближайший контейнер, потом приехал за ним мусоровоз, отвез на полигон, а затем бульдозер всё утрамбовал. Вот и всё, цепочка закончилась.

Когда-то примерно так все и выглядело, но современность давно внесла свои коррективы: тут и раздельный сбор мусора, и борьба за экологию, и вторичная переработка вкупе с рациональным использованием площадей свалок. Всё это изменило подходы к методам сбора, переработки и хранения отходов.

Как это происходит сегодня, смотрите в нашей новой инфографике на сайте Псковской Ленты Новостей.