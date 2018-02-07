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Фонд ЖКХ одобрил заявку Псковской области на получение почти 100 млн рублей для переселения граждан из аварийного жилья

Правление государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Псковской области на предоставление финансовой поддержки для переселения в этом году еще 257 граждан из аварийного жилья в рамках продленного этапа адресной программы Фонда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, согласно одобренной заявке Псковская область получит почти 100 млн рублей. В порядке софинансирования за счет средств регионального бюджета будет выделено более 36 млн рублей. Средства будут направлены на расселение 21 дома в Великих Луках и Гдовском районе, признанного аварийным до 2012 года и не включенного в программу 2014-2017 годов. Общая площадь расселения - более 4 тысяч квадратных метров.

Напомним, 28 декабря 2017 года правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства принято решение об увеличении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из дополнительно выявленного в 2017 году и не включенного в целевые показатели на 2014–2017 годы. Согласно принятому решению, средства Фонда в размере 3,15 млрд рублей будут направлены 10 субъектам РФ.

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом Российской Федерации. Участниками мероприятий областной адресной программы за пять лет стали 12 муниципальных образований, почти 4 тыс человек, проживавших на аварийной площади более 57 тыс квадратных метров. За это время в регионе было построено 46 многоквартирных домов, только в прошлом году введено в эксплуатацию 13 МКД.

Всего с начала действия программы на ее реализацию в регионе было направлено порядка 2 млрд рублей.