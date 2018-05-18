ЖКХ

24 дома отремонтировали в Пскове по решениям суда в 2017 году

24 дома отремонтировали в Пскове по решениям суда в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год.



По его словам, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществлялся за счет средств городского бюджета только в целях исполнения решений судебных органов об обязании адми­нистрации города Пскова провести капитальные ремонты. В 2017 году по судебным решениям выполнен капитальный ремонт на 24 объектах муниципального жилищного фонда общей стоимостью 28538,5 тыс. рублей. Полностью завершены и исполнены 19 судебных решений по 21 объекту.



В структуре ремонтов - капитальный ремонт кровли выполнен на 4 объектах, систем холодного водоснабжения и водоотведения - на 4 объек­тах, систем отопления - на 2 объектах, выборочный капитальный ремонт осуществлен по 11 адресам.



В текущем году властям Пскова предстоит исполнить 15 судебных решений по капремонтам домов на суму 40 млн рублей.