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Как получить поддержку при работе с официальным сайтом ведомства напомнил псковский Росреестр

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) https://rosreestr.ru/site/ содержит более 30 электронных сервисов, которые помогают гражданам и организациям сэкономить время и быстро получить необходимую информацию или услугу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского Росреестра для удобства пользователей на портале ведомства размещены пошаговые инструкции, а также описаны способы получения каждой услуги через интернет, ее сроки, стоимость и порядок оплаты в любой подходящей заявителю форме.

При этом, в случае возникновения каких- либо затруднений при работе с сайтом, Росреестр предоставляет возможность получения консультаций своих специалистов в соответствующей рубрике портала «Помощь и поддержка». В этом разделе размещены ответы на наиболее часто возникающие у заявителей вопросы, такие, как:

формирование и оплата заявок

сроки выполнения заявок

подготовка документов для формирования заявок

содержание и получение исходящих документов

функционирование отдельных сервисов сайта Росреестра и сайта в целом

работа в личном кабинете и многие другие.

Поиск ответов возможен по типам возникающих проблем и с помощью интеллектуального поиска по всем вопросам. Если решение проблемы не найдено, то открыв похожий вопрос, можно сформировать запрос непосредственно в службу технической поддержки сайта Росреестра. Если похожие проблемы отсутствуют, то задать вопрос в техническую поддержку возможно через ссылку «Другое» в подходящей теме. После обработки запроса специалисты техподдержки предпримут необходимые меры для устранения возможных ошибок, свяжутся с заявителем и расскажут о способах решения возникших затруднений.

В региональном ведомстве добавили, что непосредственное обращение в службу поддержки официального сайта Росреестра позволяет существенно сэкономить время при возникновении возможных вопросов в ходе получении электронных услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.