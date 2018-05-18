ЖКХ

Дороговизной планируемого благоустройства двора на Народной, 12 заинтересовался депутат Александр Баев

Дороговизной планируемого благоустройства двора на Народной,12 заинтересовался депутат Псковской городской Думы Александр Баев (КПРФ). Этот вопрос он поднял на сегодняшней сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«Мы уже поднимали вопрос по благоустройству этого двора. Депутатам было неясно, куда будут потрачены предусмотренные 4,5 млн рублей. Ответа на этот вопрос до сих пор не поступило», - отметил депутат.



Между тем, и.о. начальника УГХ Пскова Дмитрий Таратынов напомнил, что все документы по этому двору оформлены надлежащим образом, думский комитет по ЖКХ и благоустройству проголосовал за то, чтобы решением сессии включить этот двор в план реализации на текущий год. Такой ответ депутата Баева не устроил. Он еще раз подчеркнул, что его интересует, куда именно такие средства будут потрачены. «В среднем на благоустройство дворов у каждого депутата получается от 1,5 до 2 млн рублей. Согласен, что территория двора большая, она расположена между тремя домами - Р. Люксембург, 27, Киселева, 19 и Народная, 12. Но проект предусматривает только благоустройство территории у дома на Народной, 12. Это территория небольшая», - отметил депутат.



Александр Баев также подчеркнул, что депутаты при обсуждении плана благоустройства дворов до сих пор не получают ни проекта, ни сметы, поэтому зачастую не понимают, что в конечном счете получит житель.



В итоге было решено, что вопрос по благоустройству двора на Народной будет проработан дополнительно.

