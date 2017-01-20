Оздоровительный отдых

До 28 февраля в двух популярных санаториях Минской области действуют значительные скидки

До 28 февраля в двух популярных санаториях Минской области (Республика Беларусь) действуют значительные скидки на отдых.

По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, в санатории «Юность» стоимость одного дня пребывания при условии размещения в 2-местном 1-комнатном номере составит 2555 рублей. Сюда входит 3-разовое питание (завтрак - шведский стол, обед - с элементами шведского стола), лечение, пользование инфраструктурой, ряд бесплатных развлекательных мероприятий.

«Юность» специализируется на лечении нервной и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Здесь используются природные лечебные факторы: климатолечение и грязелечение (применяются сапропелевые лечебные грязи озера Дикое Дятловского района Гродненской области и сульфидные иловые грязи озера Саки Крымского полуострова). Санаторий располагается в 10 км от Минска на берегу Заславского водохранилища в окружении соснового леса.

Санаторий «Подъельники», расположенный в смешанном лесу у слияния рек Уса, Лоша, Неманец, также предлагает псковичам отдохнуть и оздоровиться на выгодных условиях. Стоимость размещения в 2-местном улучшенном номере здесь составит 1760 рублей на 1 человека, в студии – 2020 рублей. В эту сумму входят проживание, 4-х разовое питание (заказное меню), лечение (при заезде от 12 дней по назначению врача), пользование инфраструктурой. В санатории лечат заболевания органов пищеварения, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения с использованием лечебных природных факторов.

По вопросу приобретения путевок можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Источник: Псковская Лента Новостей