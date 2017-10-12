Оздоровительный отдых

В санатории «Хилово» есть свободные места на декабрь

В санатории «Хилово» с 13 ноября по 27 декабря будет действовать сезон низких цен. По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, на декабрь еще есть свободные места.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсофпрофа, стоимость санаторно-курортной путевки на 6-13 дней в этот период составит 1700 рублей в день на человека при условии размещения в 2-местном 1-комнатном номере категории «стандарт». Оздоровительная путевка стоит от 1400 рублей.

Напомним, что санаторий «Хилово» находится в Порховском районе, в 80 км от Пскова на берегу реки Уза. Природные факторы курорта уникальны, для лечения и оздоровления отдыхающих здесь используются сульфидные сапропелевые грязи и несколько видов минеральных вод.

Санаторий специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, гинекологических и кожных заболеваний. Кроме того, здесь проводится реабилитация больных после травм и профессиональных заболеваний, ортопедических и травматологических операций, эндопротезирования.

В «Хилово» круглый год работает бассейн, температура воды в котором составляет 28-29 градусов. К услугам гостей две сауны: одна – коммерческая, с выходом в мини-бассейн, комнатой отдыха и бильярдом, вторая – для отпуска лечебных процедур.

Солнечные ванны в санатории также можно принимать вне зависимости от сезона, для этого используется светолечебный ультрафиолетово-инфракрасный облучатель – «искусственное солнце». Оно помогает организму вырабатывать витамин D и придает телу красивый легкий загар.

Получить дополнительную информацию, забронировать места и приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Источник: Псковская Лента Новостей