Оздоровительный отдых

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Санаторий «Голубые озера» приглашает псковичей на Новый год и Рождественские каникулы : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Санаторий «Голубые озера» приглашает псковичей на Новый год и Рождественские каникулы

12.10.2017 17:11 ПЛН, Псков

Санаторий «Голубые озера» приглашает жителей Псковской области на встречу Нового года и на Рождественские каникулы. По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, бронирование мест для участия в празднике уже открыто. Гостей ждет развлекательная программа, множество ценных призов и новогодних сюрпризов, розыгрыши подарков, один из которых – путевка в санаторий на 7 дней на двоих в любой период 2018 года. Для детей предусмотрены отдельные программы под руководством опытных аниматоров. Профессиональный фотограф поможет сохранить в памяти лучшие моменты праздника.

Напомним, что санаторий «Голубые озера» находится в Невельском районе Псковской области. Он расположен в сосновом бору на берегу живописного озера Малый Иван. Зимой здесь можно покататься на лыжах, санках, сходить на зимнюю рыбалку – местные озера богаты рыбой. Санаторий рассчитан на 450 мест.

Получить дополнительную информацию, забронировать места и приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Источник: Псковская Лента Новостей


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