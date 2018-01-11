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Порховичи составили петицию против приема мусора из Пскова

В сети появилась петиция против вывоза твердых бытовых отходов из Пскова на полигон в Порхов. Сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину объявлен на сайте change.org.

«В наш маленький городок Псковской области город Порхов власти решили везти мусор и отходы с крупного города Пскова! Наш полигон находится на болоте, болото питает подземные воды, которые в любом случае каким-либо боком питают город, например, поле за 7 ветрами, а там постоянно пасется наше скоромное стадо скота, молочко-то мы точно многие из-под той коровушки пьем. С того болота берут начало 2 ручья, один ручей впадает в реку Узу, второй ручей в Шелонь, по карте посмотреть, думаю, не трудно. Шелонь впадает в Ильмень, а это уже даже другая область», - говорится в обращении.

«Каждый год горит свалка, и торфяник, на котором расположен полигон. А теперь представьте, что будет, когда там полигон вырастет хотя бы в два раза - весь город задохнется от дыма в нескольких километрах садики и школа! Подпишите петицию помогите сохранить экологию и здоровье детей!» - призывает автор петиции.

На данный момент петицию подписали более 1000 человек.

Напомним, с 1 января 2018 года мусор из Пскова вывозится по трем близлежащим районным полигонам, чей лимит вместимости позволяет это сделать - это Печоры, Палкино и Порхов.