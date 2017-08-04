До конца месяца псковичи, попавшие в программу переселения из аварийного жилья, получат ключи от новых квартир

До конца текущего месяца псковичи, попавшие в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, получат ключи от новых квартир. Об этом корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ) сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

«На территории Псковской области планируется расселить 4004 человека, это порядка 60 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. На сегодняшний день ряд муниципальных образований закрыл программу. Мы знаем, что по городу Пскову реализуется инвестиционный проект, который помогает, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, выйти из положения и дает возможность людям поселиться в новое благоустроенное жилье жилье», - отметил он.

«По городу Пскову до конца месяца будут вручены ключи. По остальным районам также многоквартирные дома находятся в высокой степени готовности. Из 13 уже введены в эксплуатацию 6, остальные вот-вот получат разрешение на ввод. До конца текущего месяца мы программу закроем в полном объеме», - заключил Андрей Агапов.

Источник: Псковская Лента Новостей