Интерактив

Интерактив: Жители Пушкинских Гор просят помощи!

В Пушкинских Горах после введения в строй новой котельной, которая так широко рекламировалась в СМИ, люди мерзнут в своих квартирах! Температура горячей воды не соответствует нормам.

К примеру, температура воды в квартире моих родителей 35 градусов! Пожилые люди не имеют возможности помыться и вынуждены находиться дома в валенках.

Много раз по поводу температуры горячей воды обращались в «Неву-Энерго». Сантехники приходили неоднократно, но толку от этого нет. Плата за отопление начисляется регулярно и является высокой! Жители Пушкинских Гор просят помощи!

Светлана