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Приехав в Псковскую область, был очень удивлен несоблюдением федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В ларьках Пскова и Острова сигареты продают покупателям через окно, что строго запрещено законом.
«С 1 июня 2014 года запрещается продажа сигарет в торговых объектах - ларьках и киосках без торгового зала», - говорится в ФЗ.
Я подал соответствующее заявление в Роспотребнадзор, но, так как я не смог зафиксировать нарушения на видео, владельцы ларьков заявили, что у них якобы есть торговые залы. На самом же деле, торговля ведется исключительно через окно, и в эти «торговые залы» людей не пускают.
В Калуге все павильоны со вступлением закона в силу были переоборудованы, потому меня очень удивил такой подход в Псковской области.
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Интерактив: Сигареты продают через окно
Приехав в Псковскую область, был очень удивлен несоблюдением федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В ларьках Пскова и Острова сигареты продают покупателям через окно, что строго запрещено законом.
«С 1 июня 2014 года запрещается продажа сигарет в торговых объектах - ларьках и киосках без торгового зала», - говорится в ФЗ.
Я подал соответствующее заявление в Роспотребнадзор, но, так как я не смог зафиксировать нарушения на видео, владельцы ларьков заявили, что у них якобы есть торговые залы. На самом же деле, торговля ведется исключительно через окно, и в эти «торговые залы» людей не пускают.
В Калуге все павильоны со вступлением закона в силу были переоборудованы, потому меня очень удивил такой подход в Псковской области.
Гость Псковщины