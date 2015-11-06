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На территории Псковской области созданы 63 добровольных пожарных команды

В настоящее время 63 добровольные пожарные команды Псковской области включены в план привлечения и расписания выездов сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Также в целях предупреждения и тушения пожаров на территории области создано 80 добровольных пожарных дружин. Численность добровольцев Псковской области на сегодняшний день составляет 7 650 человек.

«Благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров», - подчеркнули в регионально ГУ МЧС России.