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К концу года Apple выпустит три новых модели iPhone

Компания Apple планирует выпуск трех новых моделей iPhone в конце 2018 года. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что будет представлен телефон с самой большой диагональю дисплея за все время существования бренда. Аппарат уже получил кодовое название D33. Как сообщается, корпус телефона будет примерно таким же по величине, что и у iPhone 8 Plus, однако экран увеличится приблизительно на дюйм из-за дизайна, как у iPhone X. В нем будут использоваться процессоры A12 нового поколения. Кроме того, самый крупный iPhone может выйти в варианте с двумя сим-картами.

Предположительно, Apple объявит о новых устройствах осенью этого года.