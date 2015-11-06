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В Пскове поймали подозреваемого в краже из кармана пенсионера часов, телефона и банковской карты

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову раскрыли хищение имущества у пожилого горожанина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Пскове вечером 23 февраля на перекрестке улиц Вокзальной и Л.Толстого у пенсионера из кармана куртки свободным доступом была совершена кража мобильного телефона, наручных часов и банковской карты, с которой позднее неизвестный злоумышленник снял пять тысяч рублей.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления. Это - 22-летний безработный пскович. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.