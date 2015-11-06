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Любовными стихами, музыкой и танцами пушкинского века отметят женский день в Тригорском

К предстоящему празднику в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подготовили новую литературно-музыкальную программу - своего рода посвящение всем женщинам, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Называется она «Чистейшей прелести чистейший образец» (6+) и будет дана в Зеленой гостиной дома Осиповых и Вульфов в музее-усадьбе «Тригорское» 8 и 9 марта в 17.00.

В программу включили любовную лирику Пушкина: собственно стихи, а также их музыкальные прочтения - романсы. Вошли в сценарий и развлечения, характерные для вечерних «салонов» в деревенских дворянских усадьбах пушкинского времени - игры, шарады, танцы.

Для организованных групп, по предварительной заявке программу могут повторить в любой из дней 8 - 11 марта, в удобное для туристов время. Как руководителей групп, так и индивидуальных посетителей (то есть тех, кто путешествует самостоятельно, семьей или в небольшой дружеской компании) просят заранее сообщить о своем желании посетить программу по телефонам 8 (81146) 2-23-21 или 8 (81146) 2-18-15, потому что скромные размеры дома и зала не позволяют принять одновременно более сорока человек.