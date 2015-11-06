Новости

Всемирный день астрологии отметят в библиотеке на Конной в Пскове

Ежегодно Всемирный день астрологии отмечают 20 марта в День весеннего равноденствия, когда начинается новый астрологический год (Солнце вступает в знак Овна).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке на Конной, в честь этого праздника на абонементе Центральной городской библиотеки откроется книжная выставка «Выше только звезды», которая познакомит читателей с книгами наиболее признанных специалистов в области астрологии, таких как Грант Льюи, Жорж Мюшери, Алан Лео, Елена Мазова, Гэри Голдшнайдер, Павел Глоба.

В центре экспозиции будет представлена книга Аримана Португалова «Все гороскопы мира», в которой автор постарался в одном издании собрать наиболее полный материал по данной теме. «Если вы уже знаете, кто вы по зодиакальному гороскопу, но не знаете, кто вы по китайскому, авестийскому и древнеславянскому гороскопам и каким должно быть ваше настоящее и будущее, ‒ эта книга для вас! Кроме того, в ней вы найдете наиболее популярные и устоявшиеся толкования пристрастий, увлечений и черт характера людей, как их толкуют различные символические системы», - уверены в библиотеке.

Также в рамках работы выставки «Выше только звезды» все желающие смогут узнать о своем главном зодиакальном даре. Это может быть сильнейшая интуиция или природное очарование, которому никто не может сопротивляться; великолепное понимание другого человека или способность создавать нечто прекрасное из самых обычных предметов; невероятная сила духа и способность преодолевать любые препятствия или необычайная мудрость.

Мероприятие пройдет по адресу: Псков, ул. Конная, 6, с 11.00 до 19.00.