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240 часов обязательных работ назначили пустошанке за продажу разбавленного спирта

Прокуратурой Пустошкинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении в отношении жительницы местной жительницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Опочецкого районного суда жительница Пустошки признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В суде установлено, что в ноябре 2017 года на территории рынка она умышленно, действуя из корыстных побуждений, в целях дальнейшего сбыт приобрела у неустановленного лица спирт в объеме 5 литров. Приобретенный спирт гражданка принесла к себе домой, где развела его с водой, приготовив таким образом его к реализации. Практически всю полученную спиртосодержащую жидкость она продала неустановленным лицам. 0,8 литров спиртосодержащей жидкости она хранила у себя дома для целей последующего сбыта.

С учетом позиции государственного обвинителя, рассмотрения уголовного дела в особом порядке, наличия смягчающих обстоятельств судом назначено наказание по ч.1. ст. 328 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 240 часов.

Приговор суда не вступил в законную силу.