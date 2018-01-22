Недвижимость

В Борисовичах планируют построить еще две школы и три детских сада

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 26 января, обсудил ход реализации проекта застройки микрорайона «Борисовичи» в Пскове и перспективный план развития с генеральным директором государственной строительной организации «Псковжилстрой» Дмитрием Спиваком.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, проект комплексной застройки микрорайона «Борисовичи» реализуется с 2015 года. За это время построены и введены в эксплуатацию 14 многоквартирных домов, Ледовый дворец, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», а также школа на 1350 мест.

В следующем году начнется строительство детского сада, который разместится на первом этаже жилого дома. В плане застройки также возведение еще двух школ и трех детских садов, обустройство парковой зоны. В целом проект рассчитан до 2025 года и предполагает объем инвестиций более 20 млрд рублей.

«Какие компании строят объекты?» - спросил врио губернатора. Дмитрий Спивак ответил, что в основном псковские, отбор застройщиков идет по конкурсу.

«Сбоев в долевом строительстве нет?» - спросил врио главы региона. «Нет, в прошлом году все дома были введены в эксплуатацию в срок», - ответил гендиректор.

В рамках рабочего совещания Дмитрий Спивак также презентовал Михаилу Ведерникову еще одну перспективную площадку комплексной застройки - микрорайон «Сиреневый бульвар» на Запсковье. К освоению территории планируется приступить в следующем году. В планах строительство 13 многоквартирных домов и детский сад на 90 мест. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 4,5 млрд рублей, срок реализации - 10 лет. В рамках проекта десятую часть всего жилья планируется выделить для переселенцев из аварийного и ветхого жилья.

Также компания участвует в федеральной программе «Жилье для молодой семьи», участники которой могут приобрести квартиры с отделкой по цене существенно ниже рыночной - 35 тыс рублей за метр квадратный. На сегодняшний день такие квартиры уже получили 10 семей.

Врио губернатора в свою очередь предложил гендиректору рассмотреть возможность предоставить квартиры и для молодых специалистов.

В завершение рабочей встречи Дмитрий Спивак пригласил Михаила Ведерникова посмотреть один из домов в «Борисовичах», строительство которого завершится в мае этого года. «Несколько раз проезжал мимо микрорайона, видел его издалека, будет интересно посмотреть ближе», - ответил врио губернатора.

Добавим, что ОАО «Псковжилстрой» является государственной строительной организацией, владельцем и единственным акционером которой является Псковская область.