Недвижимость

РСХБ предоставил жителям Псковской области свыше 520 млн рублей на покупку жилья

В 2017 году Псковский филиал АО «Россельхозбанк» предоставил населению 367 ипотечных кредитов на сумму более 520 млн рублей, что на 20% больше результата 2016 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, ипотечный кредитный портфель филиала увеличился за год на 20% и превысил 1 млрд рублей.

В ноябре 2017 года в банке успешно стартовала программа рефинансирования ипотеки - до конца года в Псковском филиале ею воспользовались 55 человек, общая сумма договоров составила более 40 млн рублей. В настоящее время в регионе аккредитовано 50 объектов недвижимости, по которым возможно оформить ипотеку с минимальным пакетом документов. Партнерами филиала являются 46 застройщиков и агентств недвижимости.

«На рост ипотечного кредитования благоприятно повлияли усовершенствование механизма оформления ипотеки и специальные предложения банка. Ипотека является одним из ключевых продуктов в линейке розничных кредитов филиала банка. Всего в регионе, благодаря поддержке Россельхозбанка, свои жилищные условия улучшили более 1700 псковских семей», - отметил директор Псковского филиала РСХБ Александр Тихомиров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.