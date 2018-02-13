Недвижимость

Чем обернутся нововведения рынка недвижимости для простых граждан?

На прошедшей неделе в Сочи состоялась конференция для представителей сферы недвижимости и строительства «Инновации рынка недвижимости», участие в которой принял Центр недвижимости «Авентин-Псков». Это мероприятие уже в пятый раз становится одним из главных источников информации о перспективах рынка и, безусловно, бесценной площадкой для общения специалистов отрасли.

Специалисты центра недвижимости поделились мнением о том, каковы же главные итоги конференции «Инновации рынка недвижимости»:

стартовала программа «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых, которая будет действовать в течение льготного периода - три года и станет доступна россиянам, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй ребенок. В случае рождения третьего ребенка в тот же период льготы по ипотеке будут действовать до пяти лет. Воспользоваться кредитом по пониженной ставке можно будет и на первичное и вторичное жилье.

рынок недвижимости неизбежно уходит в цифровое поле. Это коснется не только электронных расчетов и электронного документооборота. Даже одобрение и выдача ипотеки также уйдут в электронную плоскость.

сделки с недвижимостью становятся все сложнее, поэтому роль профессиональных риэлторов с каждым днем становится все важнее. Речь, конечно, идет только о крупных и технологичных компаниях, которые смогут оказывать современный и качественный сервис, в стенах которых работают лишь профессионалы своего дела. Требования к риэлторам, кстати, также автоматически возрастают.

Не исключено, что цифровизация банковской отрасли приведет к продолжению процесса высвобождения рабочих мест и росту безработицы.

изменения в 2014- ФЗ, запланированные на лето 2018 года, станут солидным испытанием для строительного рынка. На плаву останутся только крупные застройщики, подтвердившие свою финансовую надежность. Укрупнение отрасли и отказ от средств дольщиков неизбежно приведет к росту цен на новостройки, а следом и на вторичку.

Одним словом, 2018 станет, если не переломным, но однозначно важным для рынка недвижимости нашей страны. Перемены неизбежны, но к ним нужно быть готовым, в моральном плане как минимум.

«Авентин-Псков» - ваш эксперт по недвижимости