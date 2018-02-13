Недвижимость

Первое извещение о продаже доли в праве на объект, расположенный в Псковской области, размещено на сайте Росреестра

На официальном сайте Росреестра опубликовано первое извещение о продаже одним из собственников своей доли в праве. Соответствующая информация размещена в специальном разделе сайта Росреестра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе областного ведомства обязанность известить всех участников долевой собственности на объект недвижимости о продаже одним из собственников своей доли установлена Гражданским кодексом Российской Федерации, в связи с чем продавец доли должен направить всем остальным участникам долевой собственности в письменной форме извещение о намерении продать свою долю. В тоже время Федеральным законом 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусматривается возможность известить участников долевой собственности на объект недвижимости (за исключением жилых помещений) посредством размещения соответствующего извещения на сайте Росреестра в случае, когда число таких участников превышает 20.

Сделка по продаже доли в праве собственности на объект недвижимости подлежит нотариальному удостоверению. Если продавец известил сособственников о продаже доли через сайт Росреестра, при обращении к нотариусу подтверждать это не требуется, поскольку нотариус самостоятельно проверит данную информацию на сайте ведомства, в котором опубликованное извещение будет доступно для просмотра в течение трех месяцев.

Публикация извещения осуществляется собственником из «личного кабинета» сайта Росреестра путем заполнения специальной формы. Участникам долевой собственности на объект недвижимости, у которых активирован «личный кабинет», в течение трех дней с даты размещения извещения о продаже одним из собственников своей доли будет направлено уведомление о публикации такого извещения.

За публикацию на сайте Росреестра извещения плата не взимается. Разместить такое извещение собственник может через «личный кабинет», вход в который осуществляется с главной страницы сайта Росреестра. Новая функция в «личном кабинете» Росреестра позволит собственникам недвижимости экономить время и средства в случае продажи ими доли в праве общей собственности.