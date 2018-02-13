Недвижимость

Псковский Росреестр рекомендует самостоятельно проверять юридическую чистоту недвижимости перед ее покупкой

Управление Росреестра по Псковской области рекомендует потенциальным покупателям самостоятельно проверить чистоту объекта недвижимости перед его приобретением.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства запросить и получить информацию об интересующем объекте можно на официальном сайте Росреестра, в офисе Кадастровой палаты или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Наиболее легкий способ проверки - получение интересующих сведений с помощью электронного сервиса «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме online», который предоставит возможность бесплатного узнать общедоступные и актуальные данные об объекте недвижимости: описание объекта, его адрес, сведения о наличии или отсутствии зарегистрированных прав, ограничений или обременений прав.

информации осуществляется по одному из критериев: кадастровому номеру, условному номеру, адресу, номеру государственной регистрации права, ограничения (обременения) права. Если право, ограничения (обременения) права на объект недвижимости зарегистрированы, сервис позволяет узнать информацию о виде права, ограничения (обременения) права, дате и номере государственной регистрации. Услуга предоставляется заявителю в режиме реального времени.

Кроме того, при покупке объекта недвижимости следует обратить внимание на следующие моменты:

Продавцом должны быть представлены документы - подлинники (например, договора) или надлежащим образом заверенные копии (например, акта органа местного самоуправления), на основании которых ему принадлежит отчуждаемый объект недвижимости. Покупателю следуют обратить внимание на частую перепродажу объекта недвижимости. Если объект недвижимости продают по доверенности, то важно удостовериться, что сам собственник действительно изъявляет такое желание.

Чтобы установить факт принадлежности объекта недвижимости продавцу, Росреестр рекомендует получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Если сведений об объекте нет в ЕГРН, целесообразно настаивать на получении справки из органа, который осуществлял регистрацию прав до начала деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации учреждения юстиции по регистрации (например, в отношении жилых помещений информацию может предоставить ОТИ/БТИ).