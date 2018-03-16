Недвижимость

Псковская область полностью завершила третий и четвертый этапы программы переселения граждан из аварийного жилья

Все мероприятия адресной программы Псковской области по расселению граждан из аварийного и ветхого жилого фонда этапов 2015 - 2016 и 2016 - 2017 годов выполнены в полном объеме.Как сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе администрации региона, такое заключение дало правление государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ по итогам рассмотрения отчетности региона за 2017 год.

Кроме того, согласно заключению правления, регион полностью достиг значения целевых показателей за 2014 - 2017 годы по общей расселяемой площади и численности переселяемых граждан.

В отчетах, представленных регионом, содержится информация о ходе реализации мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы, а также о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и о расходовании средств Фонда и бюджетов всех уровней на реализацию программы.

Напомним, в Псковской области участниками адресной программы расселения граждан из аварийного и ветхого жилья за пять лет стали 12 муниципальных образований, почти 4 тыс человек, проживавших на аварийной площади более 57 тыс квадратных метров. За это время в регионе было построено 46 многоквартирных домов, только в прошлом году введено в эксплуатацию 13 многоквартирных домов. Всего с начала действия программы на ее реализацию в Псковской области было направлено порядка 2 млрд рублей.