Недвижимость

Росреестр напоминает псковичам о возможности запретить действия с недвижимостью без их личного участия

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства такая мера, предусмотренная федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», направлена на защиту прав собственников недвижимости. В частности, предоставление возможности запрета сделок с имуществом без личного участия ее собственника, направлено на снижение числа мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых посредниками, которые действуют по доверенности.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра, а также при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты и многофункциональный центр «Мои документы».

В целом по России в первой половине 2018 года Росреестр внес в ЕГРН более 89,6 тысячи записей о заявлениях о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения права, обременения объекта недвижимости, прекращения права на объект недвижимости без личного участия собственника. Во 2 полугодии 2017 года в ЕГРН внесено 82,5 тысячи таких записей.