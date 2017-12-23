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Путин посетит в субботу съезд «Единой России»

23.12.2017 09:26 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин в субботу, 23 декабря, посетит XVII съезд партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе напомнили, что съезд открылся в Москве в минувшую пятницу и продлится два дня. «В его работе принимают участие около 2500 человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов "ЕР", представители экспертного и научного сообщества», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Кремля, в рамках съезда планируется организация дискуссионных площадок по ключевым направлениям программы партии, на которых будут подведены итоги работы за уходящий год и определены задачи на будущее.

Псковскую область на съезде представляют члены регионального политсовета «Единой России» Александр Котов, Валентин Каленский, Виктор Остренко, Игорь Сиротин и Иван Цецерский. Также к участию в съезде приглашен врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

В качестве делегата по статусу на мероприятии присутствует член Генерального совета партии Лариса Петрикова. Кроме того, на съезд прибыли два делегата, избранные от Псковского регионального отделения «Единой России», - секретарь первичного отделения № 108 Великолукского городского отделения партии Иван Миронов и секретарь первичного отделения №182 Печорского районного отделения партии Юлия Четвергова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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