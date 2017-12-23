Путин посетит в субботу съезд «Единой России»

Политика
Руководитель фракции «Единой России» Неверов взял на себя координацию работы с «единороссами» в региональных парламентах16
«Единая Россия» официально проголосовала за поддержку выдвижения Путина в качестве кандидата на пост президента РФ16
Общество
По предложению Олега Брячака город впервые выделит целевое финансирование на благоустройство территорий детсадов30
Экономика
Александр Козловский: За счет партийного проекта «Локомотивы роста» мы можем создавать новые предприятия в регионах14
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Ульяна Михайлова: Форум медработников позволил сформировать стратегические задачи по развитию здравоохранения Псковской области5