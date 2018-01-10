Политика

Андрей Турчак: 14 января может стать Единым днем сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

14 января партия «Единая Россия» объявляет «Единым днем сбора подписей» в поддержку самовыдвижения Владимира Путина и откроет свои общественные приемные для всех граждан. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак прокомментировал это решение.

«На прошедшем в декабре съезде «Единой России» было принято решение о всесторонней поддержке нашего кандидата Владимира Путина. Хочу отметить, что непосредственно сбором подписей партия не занимается. Этим занимаются штабы кандидата и волонтеры. Но и партийцы, и обычные граждане задают вопросы, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина, - отмечает Андрей Турчак. - Для того, чтобы сбор подписей прошел максимально организовано и удобно для наших граждан, «Единая Россия» приняла решение предоставить организаторам помещения общественных приемных партии».



«Мы никого не заставляем и не агитируем приходить на пункты сбора подписей, - подчеркнул секретарь Генсовета партии. - Уровень поддержки нашего кандидата не нуждается в дополнительной агитации граждан. Лично я приду 14 января на одну из таких площадок. Знаю, что многие тоже в воскресенье собираются прийти на пункты сбора. По сути 14 января может стать Единым днем сбора подписей в поддержку самовыдвижения нашего кандидата».

Напомним, что в декабре 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. КПРФ на выборах представит директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. ЛДПР по традиции выдвинула председателя партии Владимира Жириновского (уже известно, что до дня голосования он планирует побывать в Пскове). От партии «Яблоко» на пост президента баллотируется Григорий Явлинский. Ксения Собчак выдвинута на выборы президента партией «Гражданская инициатива». В целом Центризбирком России получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность главы государства, 21 из них поступило от партий.