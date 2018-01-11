Политика

В общественных приемных «Единой России» в Пскове и Великих Луках пройдет сбор подписей в поддержку Путина

В общественных приемных «Единой России» в Пскове и Великих Луках 14 января волонтеры проведут сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в указанный день приемные будут работать с 9:00 до 19:00. Жители областного центра могут прийти по адресу: улица Гоголя, 9, великолучане – по адресу: проспект Ленина, 37.

Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил о решении «Единой России» предоставить свои площадки в общественных приемных для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, чтобы он прошел максимально комфортно и удобно для членов партии и ее сторонников. При этом Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» не занимается сбором подписей, не заставляет и не агитирует приходить на пункты сбора.