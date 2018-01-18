Политика

Лев Шлосберг: Главная задача этих выборов - показать, как много в России несогласных с политикой Путина

Главная задача мартовских выборов - показать, как много в России несогласных с политикой Путина. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

По его мнению, в стране дискредитирована власть и выборы, которые многие избиратели считают нечестными. «Но вопрос не только в этом. На мой взгляд, сейчас важны не прогнозы по процентам явки, они могут быть самыми разными. Сейчас важно, насколько избирательная кампания по выборам президента будет кампанией с конкуренцией взглядов, подходов, оценок, конкуренцией направлений развития страны, или состоится, как это планируют власти, референдум по отношению к Путину», - пояснил парламентарий.

Путин, по его словам, уже отказался от участия в прямых дебатах: «очевидно, что он опасается прямого столкновения с конкурентами и хочет избежать прямой критики, он к ней не готов». «В этой ситуации все, что могут сделать люди, не согласные с политикой Путина, – это прийти на выборы и заявить свою позицию, поддержать того кандидата в президенты, с которым они связывают будущее страны», - отметил Лев Шлосберг.

«Возможно, главная задача этих выборов – показать, насколько много в России несогласных с политикой Путина людей, что их не считанные проценты, что это миллионы, а по моей оценке, это десятки миллионов людей, которые не согласны с тем направлением, в котором двигается страна, - подчеркнул лидер псковских «яблочников». - Задача этих людей – показать, что нас много, что мы существуем, показать, что мы не согласны с Путиным. Это волеизъявление может оказать влияние даже на политику Путина».