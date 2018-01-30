Политика

Доизбран президиум политсовета псковской «Единой России»

В состав президиума политсовета Псковского регионального отделения «Единой России» доизбраны руководитель исполкома Игорь Сиротин, депутаты областного Собрания Геннадий Григорьев и Олег Савельев. Решение принято путем тайного голосования на заседании 31 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее, в декабре прошлого года, на XXII конференции регионального отделения партии была проведена плановая ротация политсовета. Из его состава были выведены семь человек. В частности, Роман Романов покинул РПС в связи с переходом на новое место работы и прекратил свое членство в президиуме.

Кроме того, в январе 2018-го трагически погиб член президиума РПС Валентин Каленский.

Освободившиеся таким образом места в составе руководящего органа регионального отделения партии теперь займут парламентарии Григорьев и Савельев.

Также президиум РПС пополнил руководитель регионального исполнительного комитета Игорь Сиротин, который был доизбран в политсовет в рамках обновления его состава в конце 2017 года.