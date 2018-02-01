Политика

ПЛН и «WTF?» открывают Псковский дискуссионный клуб

ЭПИ «Псковская Лента Новостей» при поддержке главной дискуссионной платформы страны «WTF?» выступила инициатором создания Псковского дискуссионного клуба.

Мы считаем, что в региональной общественно-политической ситуации необходима независимая площадка для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки. Наш принцип - предоставление равного права голоса всем общественным и политическим силам, независимо от партийных и политических пристрастий.

Первое мероприятие Клуба состоится 2 февраля в 18.00 в пабе «903» (ул. Набат, дом 2-а).

Формат - дебаты между сторонниками противоположных точек зрения.

Тема дебатов: «Бойкот выборов 18 марта 2018 г.: За и Против».

В ходе мероприятия будет организована стрим-трансляция в пабликах «WTF?» в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Материалы о дебатах выйдут на ресурсах ведущих СМИ региона.

Партнером проекта является Пивной бар «903». http://www.pivopskov.ru/bar.