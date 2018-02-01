Политика

Антон Минаков: Не приходя на выборы, вы даете почву для коррупционных схем

Участвовать в выборах нужно, чтобы исключить возможность недобросовестного использования голосов избирателей, считает депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. Об этом он заявил в ходе первого заседания Псковского дискуссионного клуба, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Идти на выборы или нет? Есть два мнения, а у меня есть третье, которого придерживается и руководитель нашей фракции в Госдуме Владимир Жириновский, и лично я: идите на выборы! Действительно, честных выборов не было с 1995 года. Это мнение партия ЛДПР поддерживает. Но если вы не поддерживаете ни одного из кандидатов, придите на выборы, возьмите свой бюллетень и порвите. Ваш голос не будет украден как минимум. Не приходя на выборы, вы даете почву для коррупционных схем», - высказал свою позицию либерал-демократ.

Антон Минаков подчеркнул, что раньше такой позиции придерживались и сторонники Навального. «Почему произошло такое резкая подмена мнений? Может, это связано с тем, что его просто не зарегистрировали?», - заключил он, добавив, что сделано это было на абсолютно законных основаниях.

Напомним, сегодня начал свою работу Псковский дискуссионный клуб. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей при поддержке главной дискуссионной платформы страны «WTF?».