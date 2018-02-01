Политика

Руководитель штаба Навального в Пскове: На эти выборы ходить не нужно, потому что выбора нет

Отсутствием альтернативы объяснил призыв бойкотировать президентские выборы 18 марта руководитель штаба Навального в Пскове Валентин Болдышев. «На эти выборы ходить не нужно, потому что выбора нет. Потому что среди кандидатов, которые сейчас присутствуют, те же самые лица, которые мы видим каждый год и которые все время подыгрывают нашей власти и фактически являются ее подтанцовкой», - заявил он в ходе первого заседания Псковского дискуссионного клуба, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К сожалению, политическое поле вытоптано и не все могут принять участие в этих выборах. Серьезные кандидаты, те, кто действительно может стать конкурентами действующей власти, они отсутствуют. Конкуренции нет, а значит и нет выбора», - отметил руководитель штаба оппозиционного политика.

Валентин Болдышев также озвучил данные социологов из федерального штаба Навального, согласно которым сегодня за действующего президента готово проголосовать 80%, за остальных кандидатов, кроме Владимира Жириновского и Павла Грудинина, - по 1%. «В такой ситуации получается, что Путин получает 80%, и 20% делится на оставшихся участников. При таком раскладе получается, что нам, как оппозиционным людям, остается только бойкотировать выборы, так как голосовать там не за кого», - высказал свою позицию участник дискуссии.

По мнению Вячеслава Болдышева, бойкот выборов значительным числом населения сделает избрание президента нелегитимным, на что обратит внимание все мировое сообщество.

Напомним, сегодня начал свою работу Псковский дискуссионный клуб. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей при поддержке главной дискуссионной платформы страны «WTF?». Тема дебатов 2 февраля - «Бойкот выборов 18 марта 2018 г.: За и Против».