Политика

Денис Матвеев представляет Псковскую область на заседании Молодежного парламента при Госдуме

Члены региональных молодежных парламентов принимают участие в заседании Молодежного парламента при Государственной Думе РФ - Псковскую область представляет Денис Матвеев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, двухдневный форум молодых парламентариев начал работу 4 февраля. В первый день представители всех субъектов РФ обсудили перспективы развития молодёжного парламентаризма и поговорили о проектах, которые реализуются под эгидой федерального Молодежного парламента: «Молодежная команда страны» – проект, направленный на вовлечение молодых неравнодушных людей в представительные органы местного самоуправления, «Думающая молодежь» – блог, информирующий о рассматриваемых Госдумой законодательных инициативах в привычном для молодёжи формате.

В ходе второго дня работы молодые активисты обсудили возможность внесения поправок в федеральный закон «Об образовании в РФ», предусматривающих обязательное проведение социально-психологического тестирования школьников в целях раннего выявления признаков экстремистского поведения – законодательная инициатива последовала после ряда нападений учащихся образовательных учреждений на одноклассников и педагогов.

На дискуссионных площадках также прозвучали предложения о законодательном регулировании дискриминации ценообразования при онлайн продажах и мерах по поддержке молодых специалистов.

Напомним, при Псковском областном Собрании депутатов начал работу четвертый состав Молодежного парламента. 2 февраля молодые люди, вошедшие в состав совещательного органа по результатам конкурсного отбора или делегированные политическими партиями, собрались на первое установочное заседание. В ближайшее время будут избраны председатель и его заместители, ответственный секретарь, а после того, как новички определятся с направлениями, по которым их хотелось бы продолжить работу, - председатели комитетов.