Политика

Роман Романов утвержден в должности руководителя политического управления ЦИК «Единой России»

В ЦИК «Единой России» прошло заседание президиума Генерального совета партии, на котором было принято решение о создании политического управления в ЦИК «Единой России». Руководителем управления президиум Генсовета утвердил главу секретариата секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака Романа Романова. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

«Это будет одно из магистральных управлений, которое будет оказывать влияние на любые сферы активности, будь то работа политических платформ, наших партийных проектов, наших МКС. Оно будет напрямую подчиняться руководителю Центрального исполкома и замыкаться на секретаре Генсовета», – отметил Андрей Турчак.

Как подчеркнул заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко, создание управления необходимо для повышения качества партийной работы. «Вопрос формирования политического управления - это не просто организационный, а системный и даже ключевой вопрос для повышения качества нашего политического и информационного планирования», - подчеркнул Ревенко.

По словам Романа Романова, политуправление ЦИК – это прежде всего инструмент для политического сопровождения ежедневной работы Партии. «По сути, это внутрипартийный центр политической координации, технологический центр выработки рекомендаций и предложений по всем направлениям работы Партии», - заявил он.

В составе управления будут работать три департамента: программно-идеологический, агитационно-пропагандистский департаменты и департамент политического сопровождения партийных институтов.

«Программно-идеологический департамент – это, по сути, центр постоянного текущего стратегического и ситуативного анализа. Здесь ключевая задача – анализ политического контента, медиа, социологических данных, действий оппонентов, в том числе подготовка прогнозов, рекомендаций, смысловых блоков по наполнению нашего контента», – отметил Романов.

Информационно-пропагандистский департамент работает, по его словам, с тем материалом, который готовит первый департамент. «По сути, этот департамент облекает содержание и стратегию в информационно-пропагандистскую форму», – уточнил он.

«Смысл третьего департамента – политического сопровождения партийных институтов – заключается в результатах работы политологов, предоставляющих свои экспертные заключения», – резюмировал Роман Романов.