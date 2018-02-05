Политика

Кандидат в президенты Грудинин сбреет усы, если наберет на выборах менее 15%

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин пообещал сбрить усы в том случае, если наберет на выборах менее 15% голосов избирателей. Это условие пари, заключенного политиком с журналистом Юрием Дудем в ходе интервью. В том случае, если кандидат от компартии наберет более 15%, Дудь побреется налысо.

Как рассказал Павел Грудинин, он «всю жизнь ходит с усами». При этом кандидат от компартии рассчитывает на значительно более высокий результат, чем 15%.

«Если мы наберем сразу 60 процентов, то я буду думать, что это результат справедливый», - сказал он.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.