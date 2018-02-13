Политика

Александр Котов посоветовал молодым парламентариями не копировать работу Псковского областного Собрания

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов посоветовал новому составу Молодежного парламента не копировать работу старших коллег. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе первого заседания Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Александр Котов пожелал молодым людям получать удовольствие от работы в этом органе, использовать опыт работы предшественников и дальше развивать этот институт.

«Я хотел бы посоветовать вам ни в коем случае не копировать работу старших товарищей - депутатов Псковского областного Собрания. У нас совершенно разные цели и задачи. Псковское областное Собрание - это законодательный орган, цель которого - принимать нормативные акты, которые юридически и законодательно определяют нашу жизнь. Молодежный парламент - это структура, которая позволяет молодым людям проявить себя, показать какие-то проекты, новые идеи, все, что бы вы хотели видеть как представители молодого поколения», - отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что проекты молодых парламентариев могут стать полноценными законодательными инициативами и обрести формы законов.

Целью создания Молодежного парламента, по его словам, является также знакомство с работой органов власти. Спикер регионального парламента пообещал, что двери областного Собрания всегда будут открыты для членов молодежного органа, парламентарии смогут посещать заседания комитетов и изнутри знакомиться с законотворческим процессом.

Александр Котов пожелал членам Молодежного парламента быть активными и не бояться своих идей, даже если на первый взгляд они кажутся слишком смелыми.