Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Олегом Брячаком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии — депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

Ведущие эфира Александр Савенко и Константин Калиниченко побеседуют с ним о ситуации в городе Пскова, о его работе в городском парламенте, о том, что происходит в региональном отделении «Справедливой России» в этот выборный год, и на другие актуальные темы.

Как обычно, на сайте ПЛН будет вестись видеотрансляция прямого эфира. Вопросы гостю студии можно задать на форуме под этим сообщением или по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.