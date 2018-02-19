Политика

Встреча представителей избирательного штаба Павла Грудинина с псковичами состоится 24 февраля

24 февраля в большом зале спортивно-развлекательного центра «Простория» (г. Псков, Иркутский переулок 2) в 12.00 перед псковичами выступят известные российские политики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении КПРФ, вход на мероприятие бесплатный.

Сергей Удальцов родился 16 февраля 1977 года в г. Москве. Российский левый политический деятель, лидер движения «Авангард красной молодёжи» (АКМ), лидер и координатор «Левого фронта», координатор Совета инициативных групп Москвы и общественного «Московского совета»

Максим Шевченко родился 22 февраля 1966 года в, г. Москве. Известный журналист, член Правления Левого Фронта, в 2008 и 2010 годах - член Общественной палаты РФ; руководитель рабочей группы по развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе (2010 год); член комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести (2008 и 2010 года).

Дмитрий Крайнов родился 24 января 1974 года в г. Ульяновске. Лидер Анархо-коммунистической партии России, заместитель председателя Президиума коалиции партий и общественных движений постсоветского пространства «Октябрь 100».

Владимир Леонов родился 17 января 1952 года в г. Москве, руководитель Московской городской организации РУСО - Российские учёные социалистической ориентации, член народного Московского Городского Совета (МГС), член Центрального штаба Постоянно Действующего Совещания национально-патриотических сил России (ПДС НПСР), старший лейтенант РВСН, учёный-теплофизик, координатор и инициатор интернет-проекта Общероссийского народного фронта.

В ходе встречи гости расскажут об особенностях идущей избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации, о необходимости смены социально-экономического курса страны и роли команды Павла Грудинина в грядущих преобразованиях. Будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие вопросы. Запланирован показ видеоматериалов.