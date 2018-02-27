Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - депутат Госдумы РФ от Псковской области, руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский.

Ведущий эфира, главный редактор радиостанции Максим Костиков, побеседует с ним о Послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, с которым он выступил накануне, а также о ежегодном съезде РСПП региона, который пройдет сегодня в Пскове.

Вопросы Александру Козловскому по этим и другим темам можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.