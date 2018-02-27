Политика

Координатором псковского отделения «Открытой России» избрана Лия Милушкина

В воскресенье, 4 марта, в Пскове прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения общественного сетевого движения «Открытая Россия». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, из двадцати двух членов движения, зарегистрированных в области, в конференции принимали участие тринадцать.

Координатор регионального отделения Юрий Каныгин отчитался о проделанной за год работе и объявил о том, что складывает свои полномочия. По словам Юрия Каныгина, он сам не удовлетворен результатами деятельности организации.

Затем участники конференции избрали делегатов на форум «Открытой России», который пройдет 25-26 марта в Вильнюсе. После этого были избраны члены Совета организации.

По итогам голосования Совета новым координатором «Открытой России» в Псковской области стала Лия Милушкина. Новому лидеру псковской «Открытки» 28 лет; она известна как волонтер штаба Навального в Пскове и активистка региональной общественной организации «Зоозащита».

Фото: социальные сети.