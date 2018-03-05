Политика

ЦИК обнаружил на счетах Грудинина около $1 млн, включая 174 унции золота

Центральная избирательная комиссия России выяснила, что на 13 счетах кандидата от КПРФ на пост президента России Павла Грудинина в швейцарских банках было около $1 млн, в том числе 174 унции золота. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, передает ТАСС.

По словам члена ЦИКа, на декабрь 2017 года у Павла Грудинина в Швейцарии было 13 счетов и «иные финансовые инструменты, которые использовались для хранения денег и драгоценных металлов».

«Что касается общей суммы денег, которые подтверждает наша налоговая служба, по информации из Швейцарии, это $1 млн. В том числе более 174 унций золота», - сказал Булаев.

Напомним, Павел Грудинин был зарегистрирован кандидатом в президенты России 12 января. По закону к этапу регистрации кандидат должен представить в ЦИК сведения об отсутствии счетов и финансовых инструментов за границей.

При этом, как выяснилось позднее, на начало февраля у Грудинина оставалось два не до конца закрытых счета в Швейцарии и два в Австрии, что, впрочем, не рассматривалось в ЦИК как "неразрешимая проблема".

Как заявлял в середине февраля Булаев, Грудинин дважды представлял в ЦИК заявления о закрытии всех счетов в заграничных банках. В то же время Булаев отмечал противоречие между документами, поданными кандидатом в ЦИК, и информацией, представленной налоговой службой.

5 марта член Центризбиркома РФ Александр Кинев проинформировал, что швейцарские налоговые органы сообщили о еще 11 счетах Грудинина в швейцарском банке, причем один из счетов был открыт в золоте.